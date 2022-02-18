У него все в порядке? Монфис снялся с третьего турнира подряд

Француз не сыграет на ATP 500 в Дубае

Гаэль Монфис / фото - Tennis World 25-я ракетка мира Гаэль Монфис снялся с очередного турнира. Француз пропустит турнир серии ATP 500 в Дубае, который пройдет на следующей неделе. Стоит отметить, что для 35-летнего теннисиста это третий турнир кряду, который он пропускает в сезоне-2022. Ранее он отказался играть в Дохе и Роттердаме. В основной сетке в Dubai Duty Free Tennis Championships Монфиса заменит представитель Южной Кореи Сун-Ву Квон. Напомним, в своем последнем матче Монфис разгромно проиграл Имеру.

Михаил Рыбак