Монфис снялся с турнира в Дохе
У него все в порядке? Монфис снялся с третьего турнира подряд
Француз не сыграет на ATP 500 в Дубае
Гаэль Монфис / фото - Tennis World
25-я ракетка мира Гаэль Монфис снялся с очередного турнира. Француз пропустит турнир серии ATP 500 в Дубае, который пройдет на следующей неделе.
Стоит отметить, что для 35-летнего теннисиста это третий турнир кряду, который он пропускает в сезоне-2022. Ранее он отказался играть в Дохе и Роттердаме.
В основной сетке в Dubai Duty Free Tennis Championships Монфиса заменит представитель Южной Кореи Сун-Ву Квон.
Напомним, в своем последнем матче Монфис разгромно проиграл Имеру.
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