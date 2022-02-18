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У него все в порядке? Монфис снялся с третьего турнира подряд

Француз не сыграет на ATP 500 в Дубае
Теннис ATP
15:59
У него все в порядке? Монфис снялся с третьего турнира подряд
Гаэль Монфис / фото - Tennis World

25-я ракетка мира Гаэль Монфис снялся с очередного турнира. Француз пропустит турнир серии ATP 500 в Дубае, который пройдет на следующей неделе.

Стоит отметить, что для 35-летнего теннисиста это третий турнир кряду, который он пропускает в сезоне-2022. Ранее он отказался играть в Дохе и Роттердаме.

В основной сетке в Dubai Duty Free Tennis Championships Монфиса заменит представитель Южной Кореи Сун-Ву Квон.

Напомним, в своем последнем матче Монфис разгромно проиграл Имеру.

Михаил Рыбак
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