У Свитолиной – 75 побед на мэйджорах

Украинка прибавила еще одну и в шестой раз подряд вышла в третий круг АО

Фото: twitter.com/WeAreTennisTR

Элина Свитолина продолжает укреплять собственные национальные рекорды. Победа над Фионой Ферро в первом круге, а затем над Хармони Тан стала для нее 74-й и 75-й на турнирах Большого шлема. Кроме того, украинка в шестой раз подряд вышла в третий круг АО.

Топ-украинцы по количеству побед в «основе» Grand Slam

1. Элина Свитолина /75 (76)

2. Андрей Медведев /63

3. Александр Долгополов /34

4. Катерина Бондаренко /27

4. Леся Цуренко /27

6. Алена Бондаренко /26

7. Сергей Стаховский /24

8. Татьяна Перебийнис /12

8. Юлия Вакуленко /12

10. Марта Костюк /10

10. Наталья Медведева /10

12. Илья Марченко /8

12. Даяна Ястремская /8

Теперь раскладка побед на мэйджорах для Свитолиной выглядит так: АО (22) – RG (22) – W (11) – US (20).

Отмечаем и «десятки» Марты Костюк. 19-летняя теннисистка после двух побед над Диан Парри и Сарой Соррибес-Тормо теперь имеет за плечами 10 побед на «БШ» (четыре из них добыты на АО) и по этому показателю делит десятое место среди всех украинцев.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua