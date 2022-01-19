У Свитолиной – 75 побед на мэйджорах
Элина Свитолина продолжает укреплять собственные национальные рекорды. Победа над Фионой Ферро в первом круге, а затем над Хармони Тан стала для нее 74-й и 75-й на турнирах Большого шлема. Кроме того, украинка в шестой раз подряд вышла в третий круг АО.
Топ-украинцы по количеству побед в «основе» Grand Slam
1. Элина Свитолина /75 (76)
2. Андрей Медведев /63
3. Александр Долгополов /34
4. Катерина Бондаренко /27
4. Леся Цуренко /27
6. Алена Бондаренко /26
7. Сергей Стаховский /24
8. Татьяна Перебийнис /12
8. Юлия Вакуленко /12
10. Марта Костюк /10
10. Наталья Медведева /10
12. Илья Марченко /8
12. Даяна Ястремская /8
Теперь раскладка побед на мэйджорах для Свитолиной выглядит так: АО (22) – RG (22) – W (11) – US (20).
Отмечаем и «десятки» Марты Костюк. 19-летняя теннисистка после двух побед над Диан Парри и Сарой Соррибес-Тормо теперь имеет за плечами 10 побед на «БШ» (четыре из них добыты на АО) и по этому показателю делит десятое место среди всех украинцев.
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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