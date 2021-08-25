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Участникам US Open-2021 предоставят психологов

Организаторы хотят сохранить устойчивое психологическое состояние спортсменов
Теннис Grand Slam
17:55
Участникам US Open-2021 предоставят психологов

Организаторы US Open предоставят теннисистам психологическую поддержку, сообщает reuters.com.

По словам вице-президента USTA Брайана Хейнлайна, кроме психологов, для игроков предоставят комнаты, где они смогут побыть в тишине и спокойствии.

«Наша задача – сделать психологическую поддержку настолько доступной для спортсменов, как и помощь при подвернутом голеностопе. И чтобы на нее не навешивалось клеймо. Мы создадим условия, которые поддерживают благополучие».

Напомним, ранее титулованная Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021.

Карен Агабекян
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US Open

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