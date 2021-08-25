US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс
Участникам US Open-2021 предоставят психологов
Организаторы хотят сохранить устойчивое психологическое состояние спортсменов
17:55
Организаторы US Open предоставят теннисистам психологическую поддержку, сообщает reuters.com.
По словам вице-президента USTA Брайана Хейнлайна, кроме психологов, для игроков предоставят комнаты, где они смогут побыть в тишине и спокойствии.
«Наша задача – сделать психологическую поддержку настолько доступной для спортсменов, как и помощь при подвернутом голеностопе. И чтобы на нее не навешивалось клеймо. Мы создадим условия, которые поддерживают благополучие».
Напомним, ранее титулованная Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021.
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