Турнир в Индиан-Уэллсе – последний реальный шанс Свитолиной попасть на Итоговой турнира
Удары Свитолиной и Ястремской – в топ-10 лучших обводящих US Open-2021
Возглавила хит-парад невероятная Лейла Фернандес
Фото: Twitter Элины Свитолиной
Пресс-служба US Open представила 10 лучших обводящих ударов турнира.
В хит-парад попали украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а первое место заняла невероятная Лейла Фернандес.
Напомним, Свитолина на US Open дошла до четвертьфинала, а вот Ястремская вылетела уже в первом круге.
На этой неделе обе теннисистки сыграют на турнире в Индиан-Уэллсе.
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