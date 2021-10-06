Удары Свитолиной и Ястремской – в топ-10 лучших обводящих US Open-2021

Возглавила хит-парад невероятная Лейла Фернандес

Фото: Twitter Элины Свитолиной

Пресс-служба US Open представила 10 лучших обводящих ударов турнира.

В хит-парад попали украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а первое место заняла невероятная Лейла Фернандес.

Напомним, Свитолина на US Open дошла до четвертьфинала, а вот Ястремская вылетела уже в первом круге.

На этой неделе обе теннисистки сыграют на турнире в Индиан-Уэллсе.