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«Украина – ты сражаешься не одна». Свитолина и Стаховский записали видео для фонда в поддержку украинцев

Теннис против войны
Теннис WTA
09 марта 17:50
«Украина – ты сражаешься не одна». Свитолина и Стаховский записали видео для фонда в поддержку украинцев
Стаховский и Свитолина в еще мирном Киеве / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Сергей Стаховский записали видео для фонда помощи украинцам Tennis Plays For Peace, организованного теннисными ассоциациями:

Ты красива. Ты сильна. Ты неповторима. Ты – Украина. Ты сражаешься. Но не одна. Теннисная семья – едина в миссии восстановить любимый мир и поддержать оказание усиленной помощи в связи с войной в Украине.

Теннис – за единство, за гуманность, за мир.

Напомним, что Стаховский находится в теробороне в Киеве.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Стаховский Элина Свитолина

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