Стаховский обратился к россиянам: «По Донецку и Луганску мы знаем «русский мир». Забирайте солдат, пока это можно сделать»
«Украина – ты сражаешься не одна». Свитолина и Стаховский записали видео для фонда в поддержку украинцев
Теннис против войны
Стаховский и Свитолина в еще мирном Киеве / Фото: Instagram
Элина Свитолина и Сергей Стаховский записали видео для фонда помощи украинцам Tennis Plays For Peace, организованного теннисными ассоциациями:
Ты красива. Ты сильна. Ты неповторима. Ты – Украина. Ты сражаешься. Но не одна. Теннисная семья – едина в миссии восстановить любимый мир и поддержать оказание усиленной помощи в связи с войной в Украине.
Теннис – за единство, за гуманность, за мир.
Напомним, что Стаховский находится в теробороне в Киеве.
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