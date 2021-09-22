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Украина узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса

«Сине-желтая» команда сыграет на выезде
Теннис Кубок Дэвиса
19:55
Украина узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Фото: ФТУ

В ноябре сборная Украины сыграет в матче за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса.

Соперником украинцев станет Норвегия. Встреча пройдет или 26-27 ноября, или 27-28 ноября на кортах нашего соперника.

Лидером сборной Норвегии является десятая ракетка мира Каспер Рууд. Его любимое покрытие – грунт. Помимо Рууда, ни один норвежский теннисист не входит даже в топ-300 мирового рейтинга. На данный момент вторая ракетка страны – Виктор Дурасович (АТР 395).

Первой ракеткой Украины является Илья Марченко (АТР 152), второй – Сергей Стаховский (АТР 222).

В предыдущей встречи Норвегия обыграла Узбекистан со счетом 3:1. Украина прошла Израиль – 3:2.

Победитель матчевой встречи получит возможность в 2022 году сыграть в квалификации за выход финал Кубка Дэвиса, где разыгрывается главный трофей.

Напомним, многолетний лидер сборной Украины Стаховский не завершает карьеру только ради того, чтобы сыграть в финале главных командных соревнований в теннисе.

Сергей Остапенко
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Теги

Каспер Рууд Сергей Стаховский Илья Марченко

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