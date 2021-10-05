Украинец едва не сотворил сенсацию на «челленджере» в Барселоне

Георгий Кравченко взял первый сет у Джумхура, но все-таки проиграл

Фото: ФТУ

21-летний теннисист Георгий Кравченко (АТР 452) уступил в первом круге грунтового турнира серии АТР Challenger Tour в Барселоне. Украинец проиграл победителю трех турниров АТР Дамиру Джумхуру – 6:3, 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час и 58 минут. За это время Кравченко не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник также не сделал ни одного эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Кравченко во второй раз в карьере сыграл в основной сетке «челленджера». Впервые это было на турнире в Киеве, где он дошел до второго круга.

На турнире в Барселоне выступит еще один 21-летний украинец – Алексей Крутых.