Украинец Калениченко на двух тай-брейках выиграл стартовый матч турнира в Словакии

Данил прошел во второй круг Challenger

Данил Калениченко / Фото: ФТУ

Данил Калениченко (ATP, 510) выиграл стартовый матч основной сетки турнира серии Challenger в Словакии у Лукаша Паловича (ATP, 1179) 7:6 (4), 7:6 (5).



За почти два часа на корте украинец сделал 3 эйса, допустил 1 «двойную» и реализовал 1 брейк-поинт из 8-и. Словак единожды подал навылет и сделал 1 брейк. Это была вторая встреча теннисистов. Лукаш пока не побеждал.

Во втором круге соревнований Калениченко встретится с победителем матча Таллон Грикспур (ATP, 72) – Лукаш Покорны (ATP, 1173).

Отметим, что Данил остался последним украинцем на турнире – Илья Марченко и Сергей Стаховский не сумели преодолеть рубеж первого раунда.