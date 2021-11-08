Кравченко не сумел выйти в четвертьфинал «челленджера» в Хорватии
Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger
Соперник украинца не смог доиграть матч
Георгий Кравченко / Фото: ФТУ
Георгий Кравченко
(ATP, 433) на отказе соперника вышел в основную сетку турнира серии Challenger в Руане, Франция, одолев Луку Ванни (ATP, 530) 6:2, 3:0.
За немногим менее часа украинец трижды подал навылет, реализовал 4 из 8-и брейк-поинтов и единожды ошибся при подаче. Итальянец, который не сумел доиграть встречу до конца, сделал 1 эйс, допустил 2 «двойных» и сделал 1 брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.
Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP.
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