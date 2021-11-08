Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger

Соперник украинца не смог доиграть матч

Георгий Кравченко / Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 433) на отказе соперника вышел в основную сетку турнира серии Challenger в Руане, Франция, одолев Луку Ванни (ATP, 530) 6:2, 3:0.



За немногим менее часа украинец трижды подал навылет, реализовал 4 из 8-и брейк-поинтов и единожды ошибся при подаче. Итальянец, который не сумел доиграть встречу до конца, сделал 1 эйс, допустил 2 «двойных» и сделал 1 брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP.