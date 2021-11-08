Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняШевченко возглавил «Дженоа». Берлускони, Мбаппе, Зинченко, Миколенко – с клубом связывают много имен

Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger

Соперник украинца не смог доиграть матч
Теннис ATP
16:25
Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger
Георгий Кравченко / Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 433) на отказе соперника вышел в основную сетку турнира серии Challenger в Руане, Франция, одолев Луку Ванни (ATP, 530) 6:2, 3:0.

За немногим менее часа украинец трижды подал навылет, реализовал 4 из 8-и брейк-поинтов и единожды ошибся при подаче. Итальянец, который не сумел доиграть встречу до конца, сделал 1 эйс, допустил 2 «двойных» и сделал 1 брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Георгий Кравченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Орлов вышел победителем из матча украинцев в полуфинале квалификации турнира на Тенерифе
Орлов вышел победителем из матча украинцев в полуфинале квалификации турнира на Тенерифе
Теннис ATP
31 октября 17:33
Кравченко не сумел выйти в четвертьфинал «челленджера» в Хорватии
Кравченко не сумел выйти в четвертьфинал «челленджера» в Хорватии
Теннис ATP
21 октября 17:18
Молодой украинец поиздевался над соперником и вышел в основу турнира в Хорватии
Молодой украинец поиздевался над соперником и вышел в основу турнира в Хорватии
Теннис ATP
18 октября 12:11

Новости: Теннис

Козлова провалилась после крупной победы в стартовом сете и вылетела с турнира в Линце
Козлова провалилась после крупной победы в стартовом сете и вылетела с турнира в Линце
WTA
18:10
Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии
Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии
ATP
16:36
Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger
Украинец Кравченко разбил соперника в финале квалификации и вышел в основу Challenger
ATP
16:25
Цуренко сотворила сенсацию в Австрии, обыграв россиянку из топ-30
Цуренко сотворила сенсацию в Австрии, обыграв россиянку из топ-30
WTA
15:23
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
ATP
12:11
Не реванш, а возвращение. Джокович обыграл Медведева и в очередной раз доказал, что списывать его рано
Послесловие
Не реванш, а возвращение. Джокович обыграл Медведева и в очередной раз доказал, что списывать его рано
ATP
11:48
Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку
Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку
ATP
10:50
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
WTA
10:18
Жабер отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Жабер отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
WTA
09:22
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
Все новости