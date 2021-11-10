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Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии

Вероятно, это самая большая победа в карьеру Виталия Сачко
Теннис ATP
18:01
Украинец обыграл легендарного Вердаско на турнире в Италии

24-летний украинский теннисист Виталий Сачко обыграл бывшую седьмую ракетку мира Фернандо Вердаско на старте турнира серии ATP Challenger Tour в Ортизеи, Италия – 7:6, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. За это время Сачко выполнил 9 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник сделал 14 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Во втором круге, занимающий 245 место в рейтинге Сачко, сыграет против представителя Хорватии Борны Гойо (АТР 281).

Победа над Вердаско – самая большая в карьере Сачко. На стыке десятилетий Фернандо входил в топ-10 рейтинга, а его матч против Рафаэля Надаль на Australian Open-2009 считает классикой мирового тенниса.

Видеообзор матча Вердаско – Надаль (Australian Open-2009):

Сергей Остапенко
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Теги

Виталий Сачко Фернандо Вердаско

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