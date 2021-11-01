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Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании

Владислав в двух сетах обыграл француза Готье
Теннис ATP
13:56
Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании
Владислав Орлов / Фото: ФТУ

Владислав Орлов (ATP, 424) после победы на старте квалификации в украинском дерби над Георгием Кравченко в финале отбора турнира серии Challenger на Тенерифе, Испания, разобрался с Алексисом Готье (ATP, 353) 7:5, 6:0.

После напряженного первого сета француз немного поплыл во второй партии, просто доигрывая матч без борьбы. За полтора часа на корте украинец сделал 2 эйса, реализовал 5 брейк-поинтов из 10-и, допустив 1 «двойную». Француз 8 раз подал навылет и выиграл 1 гейм на подаче соперника. Это была первая официальная игра теннисистов.

Напомним, в основе Challenger в Италии сыграют Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Олег Шумейко-младший
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