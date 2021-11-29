Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции

Владислав сыграет за место в основной сетке Challenger
Теннис ATP
11:20
Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции
Владислав Орлов / Фото: ФТУ

Владислав Орлов (ATP, 451) выиграл полуфинальный матч квалификации турнира серии Challenger в Турции у Корая Кирчи (ATP, 1120) 6:3, 7:6 (4).

За немногим более полутора часа на корте украинец сделал 4 эйса, реализовал 5 из 8-и брейк-поинтов и допустил 5 ошибок при подаче. Турок сделал 3 «двойные» и 3 брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В матче за основную сетку соревнований Орлов скрестит ракетки с первым сеяным отбора Оливером Кроуфордом.

Напомним, что ранее в финал квалификации турнира в Италии вышел Георгий Кравченко.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Орлов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинец Орлов победил с «баранкой» после 1:6 в первом сете в финале квалификации Challenger
Украинец Орлов победил с «баранкой» после 1:6 в первом сете в финале квалификации Challenger
Теннис ATP
22 ноября 14:32
Украинец Орлов в борьбе проиграл более статусном сопернику на «челленджере» в Испании
Украинец Орлов в борьбе проиграл более статусном сопернику на «челленджере» в Испании
Теннис ATP
3 ноября 15:26
Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании
Украинец Орлов с «баранкой» выиграл финал квалификации на Challenger в Испании
Теннис ATP
1 ноября 13:56
Орлов вышел победителем из матча украинцев в полуфинале квалификации турнира на Тенерифе
Орлов вышел победителем из матча украинцев в полуфинале квалификации турнира на Тенерифе
Теннис ATP
31 октября 17:33

Новости: Теннис

Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции
Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции
ATP
11:20
Украинец Кравченко вышел в финал квалификации турнира в Италии
Украинец Кравченко вышел в финал квалификации турнира в Италии
ATP
28 ноября 16:39
Рууд: «Чувствую себя виноватым, что Стаховскому пришлось так заканчивать»
Рууд: «Чувствую себя виноватым, что Стаховскому пришлось так заканчивать»
Кубок Дэвиса
28 ноября 11:30
Медведев: «Хотелось бы, чтоб Стаховский остался в сборной»
Медведев: «Хотелось бы, чтоб Стаховский остался в сборной»
Кубок Дэвиса
28 ноября 10:30
Стаховский: «Заканчиваю играть за сборную, но карьера продолжается»
Стаховский: «Заканчиваю играть за сборную, но карьера продолжается»
Кубок Дэвиса
28 ноября 09:30
Стаховский сделал все, что мог, но Украина проиграла Норвегии
Стаховский сделал все, что мог, но Украина проиграла Норвегии
Кубок Дэвиса
27 ноября 19:35
Сборная Украины выиграла парную встречу сделала счет в матче с Норвегией 2:1
Сборная Украины выиграла парную встречу сделала счет в матче с Норвегией 2:1
Кубок Дэвиса
27 ноября 16:33
Украинка Снигур стала чемпионкой турнира в Дубае
Украинка Снигур стала чемпионкой турнира в Дубае
WTA
27 ноября 16:10
Медведев: «Надеемся, что сможем совершить маленькое чудо»
Медведев: «Надеемся, что сможем совершить маленькое чудо»
Кубок Дэвиса
27 ноября 14:07
Все новости

Популярные новости

Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
17
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
«Как-то я получил п**ды». Российский супертяжеловес рассказал, как начал уважать Владимира Кличко
«Как-то я получил п**ды». Российский супертяжеловес рассказал, как начал уважать Владимира Кличко
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 09:31
Все новости