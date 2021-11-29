Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции

Владислав сыграет за место в основной сетке Challenger

Владислав Орлов / Фото: ФТУ

Владислав Орлов (ATP, 451) выиграл полуфинальный матч квалификации турнира серии Challenger в Турции у Корая Кирчи (ATP, 1120) 6:3, 7:6 (4).

За немногим более полутора часа на корте украинец сделал 4 эйса, реализовал 5 из 8-и брейк-поинтов и допустил 5 ошибок при подаче. Турок сделал 3 «двойные» и 3 брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В матче за основную сетку соревнований Орлов скрестит ракетки с первым сеяным отбора Оливером Кроуфордом.

Напомним, что ранее в финал квалификации турнира в Италии вышел Георгий Кравченко.