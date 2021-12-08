Украинец Приходько одержал первую победу на «челленджерах»

24-летний украинец выиграл у представителя Италии

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Олег Приходько впервые в карьере одержал победу на турнирах серии ATP Challenger Tour. В Анталье, Турция, 708-я ракетка мира выиграл у представителя Италии Риккардо Бонадио (АТР 302) – 7:6(13), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Приходько выполнил 1 подачу навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник не сделал ни одного эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Соперником Приходько во втором круге станет Ли Дак Хи (АТР 392) из Южной Кореи.

Отметим, что в основу турнира в Анталье 24-летний украинец попал как «лаки-лузер».

Напомним, ранее в Анталье состоялось украинское дерби.