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Украинец в паре с россиянином выиграл турнир во Франции

Для Рублева это второй титул за день
Теннис ATP
19:52
Украинец в паре с россиянином выиграл турнир во Франции
Фото: пресс-служба турнира

Денис Молчанов в паре с Андреем Рублевым выиграл парный турнир серии ATP250 в Марселе, Франция. В финале украино-российский дуэт обыграл Равена Класена и Бека Маклахлана 4:6, 7:5, 10:7.

За полтора часа на корте Молчанов и Рублев четырежды подали навылет, допустили одну «двойную» и сделал 1 брейк. Японско-южноафриканская пара сделала 4 эйса, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-поинт из четырех.

Отметим, что сегодня, 20 февраля, Рублев выиграл и титул в «одиночке», обыграв Феликса Оже-Альяссима.

Олег Шумейко-младший
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Андрей Рублев Денис Молчанов

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