Украинец в паре с россиянином выиграл турнир во Франции

Для Рублева это второй титул за день

Фото: пресс-служба турнира

Денис Молчанов в паре с Андреем Рублевым выиграл парный турнир серии ATP250 в Марселе, Франция. В финале украино-российский дуэт обыграл Равена Класена и Бека Маклахлана 4:6, 7:5, 10:7.



За полтора часа на корте Молчанов и Рублев четырежды подали навылет, допустили одну «двойную» и сделал 1 брейк. Японско-южноафриканская пара сделала 4 эйса, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-поинт из четырех.

Отметим, что сегодня, 20 февраля, Рублев выиграл и титул в «одиночке», обыграв Феликса Оже-Альяссима.