Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе
Украинец в паре с россиянином выиграл турнир во Франции
Для Рублева это второй титул за день
Фото: пресс-служба турнира
Денис Молчанов в паре с Андреем Рублевым выиграл парный турнир серии ATP250 в Марселе, Франция. В финале
украино-российский дуэт обыграл Равена Класена и Бека Маклахлана 4:6, 7:5, 10:7.
За полтора часа на корте Молчанов и Рублев четырежды подали навылет, допустили одну «двойную» и сделал 1 брейк. Японско-южноафриканская пара сделала 4 эйса, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-поинт из четырех.
Отметим, что сегодня, 20 февраля, Рублев выиграл и титул в «одиночке», обыграв Феликса Оже-Альяссима.
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