Украинка Людмила Киченок феерически пробилась в полуфинал парного турнира в Дубае

Менее часа Киченок и ее напарнице понадобилось для победы над первыми сеянными

Фото: jimmie48 tennis

Украинская теннисистка-парница Людмила Киченок сыграет в полуфинале турнира серии WTA 500 в Дубае. Киченок в тандеме с Аленой Остапенко разгромили первых сеянных Эна Сибахара/Чжан Шуай (Япония/Китай) – 6:1, 6:0.

За 47 минут на корте Киченок и Остапенко выполнили 2 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и выиграли 6 геймов на приеме. Их соперницы не сделали ни одного эйса, 2 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также не реализовали 1 брейк-поинт.

В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют против обладательниц wild card Сании Мирзы из Индии и чешки Луции Градецкой.

Напомним, ранее Остапенко пробилась в полуфинал турнира в Дубае в одиночном разряде.