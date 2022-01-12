Украинка Снигур не смогла преодолеть квалификацию Australian Open

Дарья в двух сетах уступила оппонентке из Испании

Дарья Снигур / Фото: btu.org.ua

Во втором круге квалификации Australian Open украинка Дарья Снигур (WTA 152) проиграла испанке Ребеке Машаровой (WTA 163) со счетом 3:6, 1:6.



Матч продлился 61 минуту, Снигур не подала ни одного эйса против семи у Машаровой. При этом, у Снигур три двойные ошибки, тогда как у испанки всего две.

Также Снигур реализовала один из восьми брейк-пойнтов против пяти из шести у Машаровой.

Напомним, ранее ракетку на Открытом чемпионате Австралии зачехлила Катерина Бондаренко.

Отметим, что от Украины на Australian Open не осталось представителей в мужском разряде. Последним покинул квалификацию Виталий Сачко.