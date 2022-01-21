Украинка сыграла в одном из лучших матчей Australian Open. Обзор встречи Марта Костюк – Паула Бадоса

Киевлянка в трех сетах уступила шестой ракетке мира

Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк не сумела преодолеть рубеж третьего раунда Australian Open и установить новый личный рекорд.



Жребий свел украинку с подругой и шестой ракеткой мирового рейтинга Паулой Бадосой. Несмотря на дружбу вне корта, на корте получилась бескомпромиссная битва, победительницей из которой вышла испанка. Но усилия Костюк были оценены по заслугам не только фанатами – WTA назвала эту встречу одной из лучших игр турнира.

Australian Open. Третий раунд

Марта Костюк – Паула Бадоса 2:6, 7:5, 4:6

Видеообзор:

Бадоса после игры заявила, что Костюк сыграла на пятерки лучших теннисисток мира.