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Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open
В отборочном турнире первого в сезоне Шлема сезона выступят четыре теннисистки
09 января 09:27
Фото: Getty Images
Состоялась жеребьевка квалификации Australian Open, где выступят четыре представительницы Украины.
Леся Цуренко (WTA 118) – Анкита Райна (Индия, WTA 202) – первый очный матч
Катерина Козлова (WTA 144) – Грэйс Мин (США, WTA 171) – 1-0 в пользу Байндль
Дарья Снигур (WTA 153) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, WTA 194) – первый очный матч
Катерина Бондаренко (WTA 207) – [WC] Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия, WTA 1467) – первый очный матч
Вся жеребьевка:
Australian Open women’s qualies draw pic.twitter.com/Xs4CPZCENu— Michal Samulski (@MichalSamulski) January 9, 2022
Еще четыре украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
Квалификация стартует 10 января, матчи основной сетки – 17 января.
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