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Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open

В отборочном турнире первого в сезоне Шлема сезона выступят четыре теннисистки
Теннис Grand Slam
09 января 09:27
Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open
Фото: Getty Images

Состоялась жеребьевка квалификации Australian Open, где выступят четыре представительницы Украины.

Леся Цуренко (WTA 118) – Анкита Райна (Индия, WTA 202) – первый очный матч

Катерина Козлова (WTA 144) – Грэйс Мин (США, WTA 171) – 1-0 в пользу Байндль

Дарья Снигур (WTA 153) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, WTA 194) – первый очный матч

Катерина Бондаренко (WTA 207) – [WC] Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия, WTA 1467) – первый очный матч

Вся жеребьевка:

Еще четыре украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Квалификация стартует 10 января, матчи основной сетки – 17 января.

 

Сергей Остапенко
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Теги

Леся Цуренко Катерина Бондаренко Дарья Снигур Катерина Козлова

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