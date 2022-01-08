Свитолина потеряет место в топ-15 рейтинга по итогам недели
Украинки узнали соперниц по первому кругу турнира в Аделаиде
Соревнование пройдет с 10 по 15 января
Фото: Getty Images
Три украинские теннисистки выступят в основной сетке турнира серии WTA 250 в Аделаиде, Австралия.
Элина Свитолина, получившая второй номер посева, в первом раунде встретится с американкой Мэдисон Киз.
Марта Костюк получила в соперницы еще одну американку Шелби Роджерс.
Ангелина Калинина сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.
Еще одна представительница Украины Даяна Ястремская начнет турнир с квалификации.
Напомним, соревнование в Аделаиде пройдет с 10 по 15 января. Это последний этап подготовки к первому Шлему сезона – Australian Open, который стартует 17 января.
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