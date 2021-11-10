Киченок и Костюк не смогли пробиться в полуфинал турнира в Румынии
Украинская теннисистка может выступить на Итоговом турнире WTA
Надежда Киченок уже провела тренировку в Гвадалахаре
Фото: Instagram Олару
Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница румынка Ралука Олару провели открытую тренировку в Гвадалахаре, Мексика.
Здесь пройдет Итоговый турнир WTA. Украинка и румынка приехали на него в качестве запасной пары.
По итогам сезона Киченок и Олару выиграли два турнира WTA, а еще на двух доходили до финала. В чемпионской гонке они заняли 11 место.
Напомним, первая ракетка Украины в одиночном разряде Элина Свитолина отказалась ехать в Мексику в качестве запасной.
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