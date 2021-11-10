Украинская теннисистка может выступить на Итоговом турнире WTA

Надежда Киченок уже провела тренировку в Гвадалахаре

Фото: Instagram Олару

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница румынка Ралука Олару провели открытую тренировку в Гвадалахаре, Мексика.

Здесь пройдет Итоговый турнир WTA. Украинка и румынка приехали на него в качестве запасной пары.

По итогам сезона Киченок и Олару выиграли два турнира WTA, а еще на двух доходили до финала. В чемпионской гонке они заняли 11 место.

Напомним, первая ракетка Украины в одиночном разряде Элина Свитолина отказалась ехать в Мексику в качестве запасной.