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Украинская теннисистка может выступить на Итоговом турнире WTA

Надежда Киченок уже провела тренировку в Гвадалахаре
Теннис WTA
15:18
Украинская теннисистка может выступить на Итоговом турнире WTA
Фото: Instagram Олару

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница румынка Ралука Олару провели открытую тренировку в Гвадалахаре, Мексика.

Здесь пройдет Итоговый турнир WTA. Украинка и румынка приехали на него в качестве запасной пары.

По итогам сезона Киченок и Олару выиграли два турнира WTA, а еще на двух доходили до финала. В чемпионской гонке они заняли 11 место.

Напомним, первая ракетка Украины в одиночном разряде Элина Свитолина отказалась ехать в Мексику в качестве запасной.

Сергей Остапенко
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