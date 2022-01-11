Украинская теннисистка не видела ни одного матча следующей соперницы в квалификации Australian Open

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Катерина Байндль (Козлова) (WTA, 144) высказалась о стартовом матче квалификации Australian Open:



Где проходила моя предсезонная подготовка? В Белграде. В моей команде ничего не изменилось. Я все так же работаю с тренером Кристофером Касом, а мой тренер по физической подготовке – это мой муж Михаэль Байндл.

По поводу следующего моего матча против Элины Аванесян, то я вообще не знаю соперницу, ни разу не видела, как играет, ни разу не встречала. Я так понимаю, что мой тренер смотрел ее матч параллельно. Мы обсудим с ним все дистанционно, но и по ходу матча я тоже буду ориентироваться.