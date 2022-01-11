Байндль пробилась в полуфинал квалификации Australian Open
Украинская теннисистка не видела ни одного матча следующей соперницы в квалификации Australian Open
Байндль надеется на помощь тренера и корректировки по ходу матча
11 января 19:00
Фото: j48tennis.net
Катерина Байндль (Козлова) (WTA, 144) высказалась о стартовом матче квалификации Australian Open:
Это был первый для меня матч в сезоне. После перерыва всегда трудно начинать турнир, а если еще это и первая игра в сезоне – трудно вдвойне. Я бы сказала, что матч был не совсем стабильный, не идеальный абсолютно, но я рада тому, что справилась, переборола и смогла завершить в свою пользу эту встречу и выиграть.
Где проходила моя предсезонная подготовка? В Белграде. В моей команде ничего не изменилось. Я все так же работаю с тренером Кристофером Касом, а мой тренер по физической подготовке – это мой муж Михаэль Байндл.
По поводу следующего моего матча против Элины Аванесян, то я вообще не знаю соперницу, ни разу не видела, как играет, ни разу не встречала. Я так понимаю, что мой тренер смотрел ее матч параллельно. Мы обсудим с ним все дистанционно, но и по ходу матча я тоже буду ориентироваться.
Напомним, что во втором круге квалификации Катерина скрестит ракетки с представительницей России.
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