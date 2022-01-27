Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA

Сейчас Ангелина Калинина занимает 49 место

Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обновит личный рекорд в рейтинге WTA.

С новой недели уроженка Новой Каховки займет 48 место. До этого ее лучшим результатом была 49 строчка, которую она занимает сейчас.

Прорывным для Калининой стал сезон 2021, когда она за счет выступлений на турнирах ITF закрепилась в топ-100 рейтинга. На уровне WTA лучший результат украинки – финал грунтовых соревнований категории WTA 250 в Будапеште.

Напомним, Элина Свитолина вернется в топ-15 рейтинга WTA.