Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA

Сейчас Ангелина Калинина занимает 49 место
Теннис WTA
21:30
Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA
Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обновит личный рекорд в рейтинге WTA.

С новой недели уроженка Новой Каховки займет 48 место. До этого ее лучшим результатом была 49 строчка, которую она занимает сейчас.

Прорывным для Калининой стал сезон 2021, когда она за счет выступлений на турнирах ITF закрепилась в топ-100 рейтинга. На уровне WTA лучший результат украинки – финал грунтовых соревнований категории WTA 250 в Будапеште.

Напомним, Элина Свитолина вернется в топ-15 рейтинга WTA.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолина и Калинина заявились на турнир в Дохе
Свитолина и Калинина заявились на турнир в Дохе
Теннис WTA
25 января 20:46
Калинина уступила на старте парного турнира Australian Open
Калинина уступила на старте парного турнира Australian Open
Теннис Grand Slam
20 января 09:23
Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open
Послесловие
Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open
Теннис Grand Slam
17 января 12:54
1
Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open
Три потери и две победы. Только Свитолина и Костюк продолжают выступления на Australian Open
Теннис Grand Slam
17 января 12:22
1
Сенсации не произошло. Калинина проиграла Пегуле в первом круге Australian Open
Сенсации не произошло. Калинина проиграла Пегуле в первом круге Australian Open
Теннис Grand Slam
17 января 10:10
Украина будет штурмовать Australian Open квинтетом
Эксклюзив
Украина будет штурмовать Australian Open квинтетом
Теннис Grand Slam
14 января 21:55

Новости: Теннис

Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA
Украинская теннисистка обновит личный рекорд в рейтинге WTA
WTA
21:30
Джокович откроет сезон турниром в Дубае
Джокович откроет сезон турниром в Дубае
ATP
20:33
Свитолина поднимется в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Australian Open
Свитолина поднимется в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Australian Open
WTA
19:50
Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Grand Slam
19:01
Барти уничтожила очередную соперницу. Видеообзор матча против Киз
Барти уничтожила очередную соперницу. Видеообзор матча против Киз
Grand Slam
14:29
Коллинз снесла с корта Швентек и вышла в финал Australian Open
Коллинз снесла с корта Швентек и вышла в финал Australian Open
Grand Slam
13:43
Барти стала первой финалисткой Australian Open
Барти стала первой финалисткой Australian Open
Grand Slam
12:31
Стали известны финалисты мужского и женского парного турниров Australian Open
Стали известны финалисты мужского и женского парного турниров Australian Open
Grand Slam
08:41
Стаховский: «Свитолина достойна быть первой ракеткой мира»
Стаховский: «Свитолина достойна быть первой ракеткой мира»
Grand Slam
07:25
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости