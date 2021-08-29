Монфис рассказал, повлияла ли на его результаты женитьба на Свитолиной
US Open-2019 – один из самых успешных турниров в карьере Свитолиной. Вспоминаем ее путь
Украинка дошла до полуфинала, где проиграла легендарной Серене Уильямс
12:46
Фото: USA Today
US Open-2019 стал одним из самых успешных турниров в карьере украинской теннисистки Элины Свитолиной.
На Открытом чемпионате США бронзовый призер Олимпийских игр-2020 во второй раз дошла до полуфинала турнира серии Большого шлема.
Видеообзор всех матчей Свитолиной на US Open-2019:Напомним, в перовом круге американского мэйджора Свитолина сыграет против теннисистки из Канады.
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