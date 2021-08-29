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US Open-2019 – один из самых успешных турниров в карьере Свитолиной. Вспоминаем ее путь

Украинка дошла до полуфинала, где проиграла легендарной Серене Уильямс
Теннис Grand Slam
12:46
US Open-2019 – один из самых успешных турниров в карьере Свитолиной. Вспоминаем ее путь
Фото: USA Today

US Open-2019 стал одним из самых успешных турниров в карьере украинской теннисистки Элины Свитолиной.

На Открытом чемпионате США бронзовый призер Олимпийских игр-2020 во второй раз дошла до полуфинала турнира серии Большого шлема.

Видеообзор всех матчей Свитолиной на US Open-2019:

Напомним, в перовом круге американского мэйджора Свитолина сыграет против теннисистки из Канады.
Сергей Остапенко
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Элина Свитолина

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