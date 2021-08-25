US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября

Фото: CNN

Накануне американка Серена Уильямс объявила, что не сыграет на US Open.

Таким образом Открытый чемпионат США этого года станет первым турниром серии Большого шлема с 1997 года, на котором не сыграют ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, ни младшая Уильямс.

Отметим, что на троих эти теннисисты имеют в своем активе 63 победы в одиночном разряде на мэйджорах.

Сначала с US Open снялся Федерер, затем его примеру последовал Надаль. Оба игрока объявила о досрочном завершении сезона из-за повреждений.

Открытый чемпион США-2021 пройдет с 30 августа по 12 сентября.