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US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября
Теннис Grand Slam
15:08
US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс
Фото: CNN

Накануне американка Серена Уильямс объявила, что не сыграет на US Open.

Таким образом Открытый чемпионат США этого года станет первым турниром серии Большого шлема с 1997 года, на котором не сыграют ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, ни младшая Уильямс.

Отметим, что на троих эти теннисисты имеют в своем активе 63 победы в одиночном разряде на мэйджорах.

Сначала с US Open снялся Федерер, затем его примеру последовал Надаль. Оба игрока объявила о досрочном завершении сезона из-за повреждений.

Открытый чемпион США-2021 пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Сергей Остапенко
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Теги

Рафаэль Надаль Роджер Федерер Серена Уильямс

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