Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021
US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс
Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября
15:08
Фото: CNN
Накануне американка Серена Уильямс объявила, что не сыграет на US Open.
Таким образом Открытый чемпионат США этого года станет первым турниром серии Большого шлема с 1997 года, на котором не сыграют ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, ни младшая Уильямс.
Отметим, что на троих эти теннисисты имеют в своем активе 63 победы в одиночном разряде на мэйджорах.
Сначала с US Open снялся Федерер, затем его примеру последовал Надаль. Оба игрока объявила о досрочном завершении сезона из-за повреждений.
Открытый чемпион США-2021 пройдет с 30 августа по 12 сентября.
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