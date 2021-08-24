Джокович начал подготовку к US Open
US Open сократил призовые, начиная с полуфиналов
При этом, общий фонд составит рекордные $57,5 млн
Фото: usopen.org
US Open опубликовал схему распределения призовых на турнире-2021. Призовой фонд составит рекордные $57,5 млн.
При этом, в одиночном разряде, начиная с полуфиналов, выплаты будут меньше, чем в прошлом году.
US Open prize money pic.twitter.com/ASUE8z912q— Michal Samulski (@MichalSamulski) August 23, 2021
Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.
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