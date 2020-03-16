В 2021 году в Украине пройдут два турнира ITF

Оба события назначены на май-июнь





Фото: pokupon.ua

Международная федерация тенниса (ITF) в обновленном календаре для турниров на 2021 год внесла два события в Украине.

Оба теннисных турнира категории M-15 с призовым фондом $15 тысяч пройдут на кортах Lake Park в Новомосковске, Днепропетровской области.

Первый турнир пройдет с 24 по 30 мая, а второй с 31 мая по 6 июня.

Напомним, ранее в Черноморск перенесли матчевую встречу между Украиной и Японией.