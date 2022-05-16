В ATP зараховуватимуть очки за турніри в Англії, куди не пустять росіян

Але рішення не стосується Wimbledon

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) повідомила, що на турнірах Тенісної асоціації Великої Британії будуть розігрувати рейтингові бали, попри рішення не допускати гравців з росії та білорусі. Про це в Twitter повідомила журналістка Саймон Бріггз.

«Після довгих консультацій з Радою гравців та Правлінням ATP прийнято вирішено, що турніри в Лондоні (Queen’s Club Championships) та Істборні пройдуть у звичайному режимі, там буде розіграно звичну кількість рейтингових очок».

При цьому, рішення не стосуються Wimbledon, рішення стосовно якого ухвалять пізніше.

Як повідомлялось, в ATP не підтримали рішення про відсторонення російських та білоруських гравців. Рада асоціації також проголосувала за те, щоб не зараховувати рейтингові очки за Wimbledon.