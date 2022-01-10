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В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная

Местные власти еще не решили, будут ли депортировать серба
Теннис Grand Slam
10 января 11:31
В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная
Фото: BBC

Первую ракетку мира Новака Джоковича не задерживали во второй раз. Об этом сообщила австралийская газета The Age, которая ссылается на четыре источника в правительстве Австралии и австралийском теннисе.

По информации источника, австралийские власти пока не приняли решение, буду ли депортировать Джоковича.

Джокович прилетел в Австралию, чтобы сыграть на Australian Open, однако его задержали в аэропорту и попросили покинуть страну, признав визу серба недействительной.

Ссегодня, 10 января, решением суда Джоковичу отменили аннуляцию визы, однако правительство Австралии «может использовать личное право», чтобы все же депортировать серба из страны.


Сергей Остапенко
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Новак Джокович

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