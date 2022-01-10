В Австралии утверждают, что информация о новом задержании Джоковича ложная

Местные власти еще не решили, будут ли депортировать серба

Фото: BBC

Первую ракетку мира Новака Джоковича не задерживали во второй раз. Об этом сообщила австралийская газета The Age, которая ссылается на четыре источника в правительстве Австралии и австралийском теннисе.

По информации источника, австралийские власти пока не приняли решение, буду ли депортировать Джоковича.

Джокович прилетел в Австралию, чтобы сыграть на Australian Open, однако его задержали в аэропорту и попросили покинуть страну, признав визу серба недействительной.

Ссегодня, 10 января, решением суда Джоковичу отменили аннуляцию визы, однако правительство Австралии «может использовать личное право», чтобы все же депортировать серба из страны.