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В Мельбурне Молчанов пробился во второй круг парного разряда

Украинцу вместе с его партнером из Литвы потребовалось всего два сета
Теннис ATP
10:58
В Мельбурне Молчанов пробился во второй круг парного разряда
Денис Молчанов / Фото: tennisua.org

В первом круге парного разряда турнира ATP 250 в Мельбурне украинец Денис Молчанов и литовец Ричардас Беранкис обыграли аргентинца Факундо Баньиса и испанца Бернабе Сапату со счетом 6:3, 6:4.

Матч продлился 69 минут, в течение которых Молчанов и Беранкис не подавали эйсов и сделали всего одну двойную ошибку.

Также украинец и литовец реализовали три из девяти брейк-пойнтов против одного из четырех у соперников.

Напомним, Сергей Стаховский не смог пробиться во второй круг парного разряда в Мельбурне.

Карен Агабекян
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