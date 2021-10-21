В одиночке в Москве украинок больше не осталось. Цуренко зачехлила ракетку на турнире в России

Леся в двух сетах уступила Вондроушовой

Леся Цуренко / Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко (WTA, 145) во втором круге турнира серии WTA500 в Москве, Россия, уступила Маркете Вондроушовой (WTA, 35) 3:6, 3:6.



За 1 час 18 минут на корте украинка реализовала 2 брейк-поинта из 4-х и четырежды ошиблась при подаче. Чешка 6 раз подала навылет, допустила 2 «двойных» и сделала 5 брейков. Это была вторая очная встреча теннисисток – счет стал равным.

В четвертьфинале соревнований Вондоушова сыграет с первой ракеткой России Анастасией Павлюченковой.

Отметим, что в одиночной сетке больше не осталось украинок – ранее свои матчи проиграли Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. В парном разряде в полуфинале сыграет Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару.