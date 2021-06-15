Джокович сыграет в парном разряде на турнире в Мальорке
В окружении людей и фейерверков. Джокович отпраздновал победу на Roland Garros
Новак посетил Белград в качестве победителя 19 турниров Grand Slam
19:05
Новак Джокович / Фото: STARSPORT
В Белграде прошла вечеринка для первой ракетки мира Новака Джоковича, который выиграл второй в карьере Roland Garros.
Для Джоковича устроили салют. Также компанию теннисисту составили родные, друзья и болельщики.
Напомним, ранее Джокович в финале Открытого чемпионата Франции победил Стефаноса Циципаса.
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