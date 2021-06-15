В окружении людей и фейерверков. Джокович отпраздновал победу на Roland Garros

Новак посетил Белград в качестве победителя 19 турниров Grand Slam





Новак Джокович / Фото: STARSPORT

В Белграде прошла вечеринка для первой ракетки мира Новака Джоковича, который выиграл второй в карьере Roland Garros.



Для Джоковича устроили салют. Также компанию теннисисту составили родные, друзья и болельщики.





Напомним, ранее Джокович в финале Открытого чемпионата Франции победил Стефаноса Циципаса.