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В основе «челленджера» в Киеве сыграют 4 украинца

Это первый турнир подобного уровня за последние 15 лет
Теннис ATP
15:19
В основе «челленджера» в Киеве сыграют 4 украинца
фото - БТУ

6 сентября в Киеве стартовал первый за последние 15 лет турнир серии АТР Challenger в Украине.

На нем примут участие 4 украинца.

Шестой сеяный, вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (АТР 227) в первом круге соревнований встретится с 318-й ракеткой мира Йелле Сельса из Нидерландов.

406-й номер рейтинга АТР Алексей Крутых на старте соревнований сыграет с американцем Ником Чэппелом (АТР 352).

Главному фавориту турнира в Киеве аргентинцу Себастьяну Баэсу (155 АТР) будет противостоять 828-я ракетка мира Илья Безбородько.

В основу домашних соревнований через квалификацию пробился и 506-й номер рейтинга АТР Георгий Кравченко.

Даниил Калениченко, Владислав Орлов и Александр Брайнин оступились в финале отборочного турнира.

Напомним, украинец Виталий Сачко покинул «челленджер» в Польше после первого матча.

 

Антон Кривенко
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Теги

Сергей Стаховский Владислав Орлов Алексей Крутых Денис Безбородько

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