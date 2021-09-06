В основе «челленджера» в Киеве сыграют 4 украинца

Это первый турнир подобного уровня за последние 15 лет

фото - БТУ

6 сентября в Киеве стартовал первый за последние 15 лет турнир серии АТР Challenger в Украине.

На нем примут участие 4 украинца.

Шестой сеяный, вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (АТР 227) в первом круге соревнований встретится с 318-й ракеткой мира Йелле Сельса из Нидерландов.

406-й номер рейтинга АТР Алексей Крутых на старте соревнований сыграет с американцем Ником Чэппелом (АТР 352).

Главному фавориту турнира в Киеве аргентинцу Себастьяну Баэсу (155 АТР) будет противостоять 828-я ракетка мира Илья Безбородько.

В основу домашних соревнований через квалификацию пробился и 506-й номер рейтинга АТР Георгий Кравченко.

Даниил Калениченко, Владислав Орлов и Александр Брайнин оступились в финале отборочного турнира.

Напомним, украинец Виталий Сачко покинул «челленджер» в Польше после первого матча.