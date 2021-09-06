В основе «челленджера» в Киеве сыграют 4 украинца
6 сентября в Киеве стартовал первый за последние 15 лет турнир серии АТР Challenger в Украине.
На нем примут участие 4 украинца.
Шестой сеяный, вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (АТР 227) в первом круге соревнований встретится с 318-й ракеткой мира Йелле Сельса из Нидерландов.
406-й номер рейтинга АТР Алексей Крутых на старте соревнований сыграет с американцем Ником Чэппелом (АТР 352).
Главному фавориту турнира в Киеве аргентинцу Себастьяну Баэсу (155 АТР) будет противостоять 828-я ракетка мира Илья Безбородько.
В основу домашних соревнований через квалификацию пробился и 506-й номер рейтинга АТР Георгий Кравченко.
Даниил Калениченко, Владислав Орлов и Александр Брайнин оступились в финале отборочного турнира.
Напомним, украинец Виталий Сачко покинул «челленджер» в Польше после первого матча.
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