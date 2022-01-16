Киргиос: «Либо дайте Джоковичу сыграть на Australian Open, либо выдворите его из страны»
В сетке Australian Open Джоковича заменит лаки-лузер
Теннисиста депортируют из Австралии
09:37
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракета мира Новак Джокович проиграл апелляцию против аннулирования его визы в Австралию, и вскоре будет депортирован из страны.
Соответственно, на Australian Open лидер мирового рейтинга сыграть не сможет. Пресс-служба турнира сообщила, чтобы избежать перестановки сеяных, место серба в основной сетке заменит лаки-лузер.
Напомним, Киргиос поддержал Джоковича в сложившейся ситуации.
Комментарии 0