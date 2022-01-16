В сетке Australian Open Джоковича заменит лаки-лузер

Теннисиста депортируют из Австралии

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракета мира Новак Джокович проиграл апелляцию против аннулирования его визы в Австралию, и вскоре будет депортирован из страны.

Соответственно, на Australian Open лидер мирового рейтинга сыграть не сможет. Пресс-служба турнира сообщила, чтобы избежать перестановки сеяных, место серба в основной сетке заменит лаки-лузер.

Напомним, Киргиос поддержал Джоковича в сложившейся ситуации.