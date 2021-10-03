Вакцинация может стать обязательным условием для участия в Australian Open-2022

Организаторы соревнований продолжают переговоры с властями страны

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Вакцинация может стать одним из обязательных условий для участия в Australian Open-2022 и других австралийских турнирах, сообщает The Age.

В настоящее время организаторы соревнований продолжают переговоры с властями страны по поводу условий допуска спортсменов и их команд в Австралию. Долгое время организаторы пытались спорить с требованием об обязательной вакцинации, поскольку она может отпугнуть ряд топ-теннисистов, но сейчас они готовы согласится с этим условием.

По данным источников, в ATP вакцинированы около 50% игроков, в WTA – 60%.

Напомним, впервые за 21 год на Masters в Индиан-Уэллсе не будет игроков из «Большой тройки».