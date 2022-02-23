Вавринка не верит, что Федерер вернется на свой былой уровень

20-кратному победителю Шлемов уже 40 лет, но он пока не сообщал о завершении карьеры

Фото: Tennis365

Известный швейцарский теннисист Стэн Вавринка не верит, что его соотечественник, 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер вернется на свой прежний уровень. Слова Вавринки приводит Tennis Head:

«Будет ли он на том же уровне, на котором был пять лет назад? Нет, явно не будет. Но итоговый результат не всегда зависит от уровня. Есть много факторов, которые могут сыграть свою роль на турнире. Самое важное – это не понимание того, какого уровня ты можешь достичь, а тот огонь, который горит в тебе и помогает раздвигать границы возможного».

Федереру уже 40 лет. Свой последний матч он провел в четвертьфинале Wimbledon-2021, уступив в четвертьфинале Хуберту Хуркачу.

В этом сезоне Роджер уже пропустил Australian Open и, в лучшем случае, вернется к Wimbledon.