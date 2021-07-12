Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Вещи, которые вы пропустили». Множество забавных моментов в видеоподборке от Wimbledon

Неудачные твинеры, неуклюжие бол-бои и прочее
Теннис Grand Slam
21:46
«Вещи, которые вы пропустили». Множество забавных моментов в видеоподборке от Wimbledon
Фото: пресс-служба Wimbledon

Пресс-служба Wimbledon поделилась видео с самыми забавными моментами турнира.

 

Wimbledon-2021 подарил нам много сенсаций, однако победители турнира получились предсказуемые: в женском разряде – первая ракетка мира Эшли Барти, в мужском – также лидер мирового рейтинга Новак Джокович.



Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Теннис Grand Slam
14:50
Барти и Плишкова провели идеальный Wimbledon. Кто лучше реализует свои сильные стороны в финале?
Превью
Барти и Плишкова провели идеальный Wimbledon. Кто лучше реализует свои сильные стороны в финале?
Теннис Grand Slam
10 июля 11:57
Джокович – о финале Wimbledon: «Берреттини был одним из лучших игроков за последние 12 месяцев»
Джокович – о финале Wimbledon: «Берреттини был одним из лучших игроков за последние 12 месяцев»
Теннис Grand Slam
10 июля 10:57
Джокович: «Шаповалов заслуживает громких аплодисментов»
Джокович: «Шаповалов заслуживает громких аплодисментов»
Теннис Grand Slam
10 июля 07:17
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Теннис Grand Slam
9 июля 14:29
Кербер: «Я впервые за долгое время вернулась на топ-уровень»
Кербер: «Я впервые за долгое время вернулась на топ-уровень»
Теннис Grand Slam
9 июля 12:39

Новости: Теннис

«Вещи, которые вы пропустили». Множество забавных моментов в видеоподборке от Wimbledon
«Вещи, которые вы пропустили». Множество забавных моментов в видеоподборке от Wimbledon
Grand Slam
21:46
Завацкая получила «баранку» и вылетела в первом круге турнира в Лозанне
Завацкая получила «баранку» и вылетела в первом круге турнира в Лозанне
WTA
19:17
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Grand Slam
18:09
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Grand Slam
17:23
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
ATP
16:31
Все лучшее за пять минут. Видеообзор Wimbledon
Все лучшее за пять минут. Видеообзор Wimbledon
Grand Slam
16:20
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
WTA
16:17
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
WTA
15:31
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Grand Slam
14:50
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
62
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
34
Все новости