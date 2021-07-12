Все лучшее за пять минут. Видеообзор Wimbledon
«Вещи, которые вы пропустили». Множество забавных моментов в видеоподборке от Wimbledon
Неудачные твинеры, неуклюжие бол-бои и прочее
21:46
Фото: пресс-служба Wimbledon
Пресс-служба Wimbledon поделилась видео с самыми забавными моментами турнира.
Wimbledon-2021 подарил нам много сенсаций, однако победители турнира получились предсказуемые: в женском разряде – первая ракетка мира Эшли Барти, в мужском – также лидер мирового рейтинга Новак Джокович.
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