Видеообзор финального матча турнира в Софии

Янник Синнер защитил титул, обыграв Гаэля Монфиса

Фото: АТР

Видеообзор финального матча турнира серии АТР-250 в Софии, в котором итальянец Янник Синнер обыграл француза Гаэля Монфиса и защитил титул чемпиона.

Синнер выиграл четвертый титул АТР в карьере и третий в этом сезоне. За победу в Софии он получил 250 рейтинговых очков и заработал €41,145 призовых. В чемпионской гонке АТР итальянец занимает 10-е место и все еще имеет шансы попасть на Итоговый турнир.

Монфис сыграл в первом финале с февраля 2020 года. С новой недели француз станет 18-й ракеткой мира.