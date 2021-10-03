Монфис нашел позитив после поражения в финале турнира в Софии
Видеообзор финального матча турнира в Софии
Янник Синнер защитил титул, обыграв Гаэля Монфиса
Фото: АТР
Видеообзор финального матча турнира серии АТР-250 в Софии, в котором итальянец Янник Синнер обыграл француза Гаэля Монфиса и защитил титул чемпиона.
Синнер выиграл четвертый титул АТР в карьере и третий в этом сезоне. За победу в Софии он получил 250 рейтинговых очков и заработал €41,145 призовых. В чемпионской гонке АТР итальянец занимает 10-е место и все еще имеет шансы попасть на Итоговый турнир.
Монфис сыграл в первом финале с февраля 2020 года. С новой недели француз станет 18-й ракеткой мира.
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