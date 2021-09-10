Молодость победила опыт. 18-летние Фернандес и Радукану сыграют за главный титул US Open
Видеообзор матча Фернандес – Соболенко
На пути в финал US Open 19-летння канадка обыграла трех представительниц топ-10
11:15
19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале US Open.
Видеообзор матча:
На пути в финал Фернандес победила трех игроков топ-10, одним из которых стала украинка Элина Свитолина. В решающем матче Открытого чемпионата США канадка сыграет против другой сенсации турнира Эммы Радукану.
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