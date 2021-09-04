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Видеообзор матча Свитолина – Касаткина

В четвертом круге US Open украинскую теннисистку уже ждет Симона Халеп
Теннис Grand Slam
4 сентября 11:38
Видеообзор матча Свитолина – Касаткина
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу России Дарью Касаткину в третьем круге US Open.

Видеообзор матча:

После матча украинка оценила свое выступление емким словом – «солидно».

В четвертом раунде Свитолина встретится с бывшей первой ракеткой мира и двукратной победительницей турниров серии Большого шлема Симоной Халеп.

 

Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Дарья Касаткина

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