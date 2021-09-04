Свитолина – о победе над Касаткиной: «Это был действительно хороший матч для меня»
Видеообзор матча Свитолина – Касаткина
В четвертом круге US Open украинскую теннисистку уже ждет Симона Халеп
4 сентября 11:38
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу России Дарью Касаткину в третьем круге US Open.
Видеообзор матча:
После матча украинка оценила свое выступление емким словом – «солидно».
В четвертом раунде Свитолина встретится с бывшей первой ракеткой мира и двукратной победительницей турниров серии Большого шлема Симоной Халеп.