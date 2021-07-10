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Видеообзор поражения Ястремской в полуфинале турнира в Гамбурге

21-летняя украинка сыграла первый турнир после возвращения
Теннис WTA
17:18
Видеообзор поражения Ястремской в полуфинале турнира в Гамбурге
Даяна Ястремская / Фото: Twitter теннисистки

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская уступила румынке Елене Габриеле Русе в полуфинале турнира WTA-250 в Гамбурге.

Видеообзор матча


Этот турнир стал первым для Ястремской в сезоне. После одного из матчей она призналась, что пока ей не хватает игровой практики.
Сергей Остапенко
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Даяна Ястремская

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