Калініна знялася з матчу другого кола турніру серії WTA1000 в Римі
Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська
Українки заявились на турнір в Нідерландах
Фото: j48tennis.net
Півтора місяці залишилося до старту трав’яного турніру Великого Шолому – Wimbledon.
Друга та четверта ракетки України Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська заявилися на перший турнір на даному покритті, з якого почнеться підготовка до британського Шолома. Українки планують виступити на змаганнях серії WTA250 в Гертоґенбосі, Нідерланди, який пройде з 6 до 12 червня.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна не виступить на Roland Garros.
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