Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська

Українки заявились на турнір в Нідерландах

Фото: j48tennis.net

Півтора місяці залишилося до старту трав’яного турніру Великого Шолому – Wimbledon.



Друга та четверта ракетки України Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська заявилися на перший турнір на даному покритті, з якого почнеться підготовка до британського Шолома. Українки планують виступити на змаганнях серії WTA250 в Гертоґенбосі, Нідерланди, який пройде з 6 до 12 червня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна не виступить на Roland Garros.