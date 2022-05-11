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Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська

Українки заявились на турнір в Нідерландах
Теннис WTA
21:13
Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська
Фото: j48tennis.net

Півтора місяці залишилося до старту трав’яного турніру Великого Шолому – Wimbledon.

Друга та четверта ракетки України Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська заявилися на перший турнір на даному покритті, з якого почнеться підготовка до британського Шолома. Українки планують виступити на змаганнях серії WTA250 в Гертоґенбосі, Нідерланди, який пройде з 6 до 12 червня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна не виступить на Roland Garros.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ангелина Калинина Даяна Ястремская

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