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Виландер: «Барти выведет теннис на новый уровень, как это сделал Федерер»

Швед прокомментировал перспективы австралийской теннисистки
Теннис Grand Slam
22:20
Виландер: «Барти выведет теннис на новый уровень, как это сделал Федерер»
Эшли Барти / фото - tennishead.net

Семикратный чемпион турниров Grand Slam Матс Виландер прокомментировал перспективы первой ракетки мира Эшли Барти.

Виландера цитирует Eurosport:

«Она может выиграть намного больше, потому что способна побеждать на всех четырех Grand Slam. Я не вижу, какой игровой стиль может создать ей проблемы, не вижу, какое покрытие может создать ей проблемы.

И она умеет решать проблемы, у нее отличная подача, отличный слайс слева. Я считаю, что она умеет все. По-моему, она может выиграть еще 10 Grand Slam.

Думаю, она выведет женский теннис на новый уровень, как в мужском туре сделал Роджер Федерер».

Эшли Барти стала триумфатором Australian Open.

Рене Тер Велде
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