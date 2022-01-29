Тренер Барти: «Если на US Open не поменяют мяч, Эшли его не выиграет»
Виландер: «Барти выведет теннис на новый уровень, как это сделал Федерер»
Швед прокомментировал перспективы австралийской теннисистки
22:20
Эшли Барти / фото - tennishead.net
Семикратный чемпион турниров Grand Slam Матс Виландер прокомментировал перспективы первой ракетки мира Эшли Барти.
Виландера цитирует Eurosport:
«Она может выиграть намного больше, потому что способна побеждать на всех четырех Grand Slam. Я не вижу, какой игровой стиль может создать ей проблемы, не вижу, какое покрытие может создать ей проблемы.
И она умеет решать проблемы, у нее отличная подача, отличный слайс слева. Я считаю, что она умеет все. По-моему, она может выиграть еще 10 Grand Slam.
Думаю, она выведет женский теннис на новый уровень, как в мужском туре сделал Роджер Федерер».
Эшли Барти стала триумфатором Australian Open.
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