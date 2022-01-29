Виландер: «Барти выведет теннис на новый уровень, как это сделал Федерер»

Эшли Барти / фото - tennishead.net

Семикратный чемпион турниров Grand Slam Матс Виландер прокомментировал перспективы первой ракетки мира Эшли Барти.

Виландера цитирует Eurosport:

И она умеет решать проблемы, у нее отличная подача, отличный слайс слева. Я считаю, что она умеет все. По-моему, она может выиграть еще 10 Grand Slam.

Думаю, она выведет женский теннис на новый уровень, как в мужском туре сделал Роджер Федерер».