Маррей и Джокович провели совместную тренировку на US Open
Виландер: «Не удивлюсь, если Джокович выиграет US Open и больше не возьмет ни одного Большого шлема»
Швед прокомментировал вероятность того, что серб выиграет открытый чемпионат США по теннису
13:50
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал вероятность того, что Новак Джокович выиграет US Open и соберет календарный Большой шлем.
Шведа цитиурет портал tennis365.com:
«Возможность выиграть календарный Большой шлем только добавит ему целеустремленности – если такое вообще возможно. И я не удивлюсь, если он выиграет US Open и больше не возьмет ни одного Большого шлема.
Думаю, произошедшее на Олимпиаде никак не повлияет на него, но повлияет на других игроков. Они видели, что Каррено-Буста обыграл его в матче за медаль – и это же мощно, ведь у него нет того арсенала, который есть у Зверева или Медведева.
Теперь 70-80 игроков в сетке будут считать, что у них есть шанс на победу над Джоковичем. Но для него это ничего не изменит».
Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.