Виландер: «Не удивлюсь, если Джокович выиграет US Open и больше не возьмет ни одного Большого шлема»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал вероятность того, что Новак Джокович выиграет US Open и соберет календарный Большой шлем.

Шведа цитиурет портал tennis365.com:

Думаю, произошедшее на Олимпиаде никак не повлияет на него, но повлияет на других игроков. Они видели, что Каррено-Буста обыграл его в матче за медаль – и это же мощно, ведь у него нет того арсенала, который есть у Зверева или Медведева.

Теперь 70-80 игроков в сетке будут считать, что у них есть шанс на победу над Джоковичем. Но для него это ничего не изменит».