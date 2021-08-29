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Виландер: «Не удивлюсь, если Джокович выиграет US Open и больше не возьмет ни одного Большого шлема»

Швед прокомментировал вероятность того, что серб выиграет открытый чемпионат США по теннису
Теннис Grand Slam
13:50
Виландер: «Не удивлюсь, если Джокович выиграет US Open и больше не возьмет ни одного Большого шлема»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал вероятность того, что Новак Джокович выиграет US Open и соберет календарный Большой шлем.

Шведа цитиурет портал tennis365.com:

«Возможность выиграть календарный Большой шлем только добавит ему целеустремленности – если такое вообще возможно. И я не удивлюсь, если он выиграет US Open и больше не возьмет ни одного Большого шлема.

Думаю, произошедшее на Олимпиаде никак не повлияет на него, но повлияет на других игроков. Они видели, что Каррено-Буста обыграл его в матче за медаль – и это же мощно, ведь у него нет того арсенала, который есть у Зверева или Медведева.

Теперь 70-80 игроков в сетке будут считать, что у них есть шанс на победу над Джоковичем. Но для него это ничего не изменит».

Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович US Open

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