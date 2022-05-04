Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
Виступаючий проти відсторонення росіян Джокович перемогою над чоловіком Світоліної встановив рекорд
Серб 18 разів поспіль переміг Монфіса
Фото: twitter.com/MutuaMadridOpen
Перша ракетка світу Новак Джокович на турнірі серії ATP1000 в Мадриді, Іспанія, переміг в матчі другого кола Гаеля Монфіса (ATP, 21) 6:3, 6:2.
За півтори години серб зробив 2 ейси, тричі помилився при подачі та реалізував всі 3 брейк-пойнти. Француз допустив дві помилки на подачі. Це була вісімнадцята очна зустріч – чоловік Еліни Світоліної не зумів виграти жодного разу. Новак став першим в історії, кому вдалося перемогти 18 разів одного і того ж суперника, ні разу не програвши.
- Долгополов звернувся до Джоковича: «Ваших дітей тренують ті ж, хто підтримує вбивство дітей росіянами?»
Джокович намагається всидіти «на двох стільцях» на фоні війни в Україні. Ноле пропонував допомогу Сергію Стаховському, хоча не так давно виступив проти відсторонення росіян від Wimbledon.
Комментарии 0