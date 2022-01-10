Виталий Сачко: «Когда выходишь на корт, забываешь в какого ранга турнире участвуешь»

Украинский дебютант мэйджоров устоял в матче-триллере, пройдя на отказе Зизу Бергса

24-летний Виталий Сачко с первой попытки прошел стартовый раунд квалификации мэйджора, зачехлив бельгийца Зизу Бергса – 3:6, 7:6 (7:5), 2:3, отказ.

Какие ощущения перед дебютом на турнирах Grand Slam – привычное легкое волнение или новый виток эмоций?

- Ближе к первому. Волнение, конечно, пристутствовало, но вряд ли можно как-то отдельно его обозначить. Такие же ощущения, как и на «фьючерсах» и «челленджерах». Когда выходишь на корт и начинаешь игру, то забываешь в какого ранга турнире участвуешь.

Сопоставимо с недавним твоим дебютом в Кубке Дэвиса?

- Не совсем, там немножко другое переживание – более комплексное. Ответственность не только за себя, но и за команду в целом.

Вися на волоске от поражения, в какой момент понял, что способен выкарбкаться?

- Такого момента, по сути, не было. Весь матч – качели. После первого проигранного сета, во втором повел – 3:0. В итоге соперник подавал на матч при счете 5:4. Удалось не только отобрать подачу, но получил еще один шанс, имея сет-поинт до тай-брейка. Бергс его отыграл, но «тай» уже остался за мной. В третьем сете все начиналось с начала. При счете 3:2 в его пользу матч неожиданно завершился. У соперника резко заболело колено, хотя в тот момент вопрос победителя оставался открытым.

Чувствовалось по ходу матча, что у Бергса проблемы с коленом?

- До первого вызова физио – не чувствовалось. Он двигался лучше меня. Действовал очень агрессивно, что, впрочем, не стало для меня сюрпризом. Проскакивала мысль о тактическом ходе, однако потом он стал двигаться медленнее, а затем и вовсе почти перестал. Жаль, что соперник получил травму и выбыл из турнира в такой способ.

Еще прокручиваешь эпизоды матча или уже мыслями во втором круге?

- Отдельные эпизоды не прокручиваю, сейчас лишь наслаждаюсь осознанием того, что прошел круг на дебютном мэйджоре. Приятно, что будет еще один шанс побороться за место в основной сетке.

В матче за выход в финал квалификации Виталий Сачко встретится с сербом Николой Милоевичем (15).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua