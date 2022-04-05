Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
Виталий Сачко стартовал с уверенной победы на турнире в Италии
Украинец в двух сетах огорчил итальянца
Виталий Сачко / Фото - internazionalibnlditaliaТретья ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 257) в первом круге турнира серии Challenger, который проходит в Италии, обыграл итальянца Эдоардо Лаваньо (ATP, 392) – 6:3, 6:4.
Для победы Сачко понадобилось почти полтора часа. За это время украинец шесть раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, реализовал 5 из 7 брейк-поинтов.
За выход в четвертьфинал украинец поспорит с седьмой ракеткой турнира Томасом Фаббиано из Италии.
Марченко прокомментировал смену первой ракетки Украины.
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