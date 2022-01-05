Тони Надаль: «Я думал, что Джокович или снимется с турнира, или ему введут вакцину»
Власти штата Виктория: «Мы не будем оказывать Джоковичу поддержку»
У первой ракетки мира проблемы с визой
Фото: twitter.com/RolexPMasters
Министр занятости штата Виктория Джала Пулфорд заявила, что власти штата не станут помогать лидеру мирового рейтинга Новака Джоковича в вопросе с визой:
Федеральное правительство спросило нас, поддержим ли мы заявление Новака Джоковича на получение визы в Австралию. Мы не будем оказывать Новаку Джоковичу индивидуальную поддержку при подаче заявления на получение визы для участия на Australian Open-2022.
Мы всегда четко понимали два момента: одобрение виз является делом федерального правительства, а получение медицинских исключений – делом врачей.
Напомним, что ранее организаторы AO-2022 подтвердили участие серба в турнире.
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