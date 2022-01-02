Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире
Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
В Марбелье серб проведет завершающий этап подготовки к сезону
17:04
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Марбелью, Испания, чтобы провести заключительный этап подготовки к новому сезону, сообщает Tennis World.
В то же время большинство теннисисток уже находятся в Австралии, где через серию местных турниров готовятся к первому мэйджору сезона – Australian Open.
Накануне глава Открытого чемпионата Австралии рассказал, когда станет известно, примет ли Джокович участие в турнире.
Australin Open пройдет в период с 17-го по 30-е января.
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