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Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию

В Марбелье серб проведет завершающий этап подготовки к сезону
Теннис Grand Slam
17:04
Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
Фото: Eurosport

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Марбелью, Испания, чтобы провести заключительный этап подготовки к новому сезону, сообщает Tennis World.

В то же время большинство теннисисток уже находятся в Австралии, где через серию местных турниров готовятся к первому мэйджору сезона – Australian Open.

Накануне глава Открытого чемпионата Австралии рассказал, когда станет известно, примет ли Джокович участие в турнире.

Australin Open пройдет в период с 17-го по 30-е января.

Сергей Остапенко
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