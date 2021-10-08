Удары Свитолиной и Ястремской – в топ-10 лучших обводящих US Open-2021
Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина сыграет против 52-й ракетки мира
Украинская теннисистка борется за попадание на Итоговый турнир
Фото: twitter.com/elinasvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу по второму кругу турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
27-летняя одесситка сыграет против 52-й ракетки мира Терезы Мартинцовой из Чехии. Это будет первая очная встреча теннисисток.
Ориентировочное начало – 21:00 по киевскому времени.
Напомним, Свитолиной необходимо как можно лучше выступить в Индиан-Уэллсе, чтобы попасть на Итоговый турнир.
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