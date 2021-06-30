Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open

С этой соперницей украинка уже дважды встречалась в текущем сезоне

Марта Костюк / Фото: WTA

70-я ракетка мира Марта Костюк узнала имя соперницы по второму кругу Wimbledon.

19-летняя украинка сыграет против представительницы Латвии Анастасии Севастовой, которая в первом раунде прошла Зарину Диас из Казахстана (6:4, 6:1).

Теннисистки сыграют четвертый очный матч. В 2020-м году Костюк победила Севастову на US Open (6:3, 7:6), однако уже в этом сезоне дважды ей уступила на турнирах в Мадриде (грунт, 1:6, 5:7) и Истборне (трава, 1:6, 7:6, 4:6).

Севастова, занимающая 56-е место в рейтинге WTA, ни разу не проходила дальше второго круга на Wimbledon. Ее самый успешный шлем – US Open, где в 2018 году она играла в полуфинале.

Напомним, на старте Wimbledon Костюк обыграла бывшую четвертую ракетку мира Кики Бертнес. Эта победа стала первой для украинки в основе британского Шлема. После матча Костюк предугадала, что ее следующей соперницей станет Севастова.