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Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open

С этой соперницей украинка уже дважды встречалась в текущем сезоне
Теннис Grand Slam
17:46
Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open
Марта Костюк / Фото: WTA

70-я ракетка мира Марта Костюк узнала имя соперницы по второму кругу Wimbledon.

19-летняя украинка сыграет против представительницы Латвии Анастасии Севастовой, которая в первом раунде прошла Зарину Диас из Казахстана (6:4, 6:1).

Теннисистки сыграют четвертый очный матч. В 2020-м году Костюк победила Севастову на US Open (6:3, 7:6), однако уже в этом сезоне дважды ей уступила на турнирах в Мадриде (грунт, 1:6, 5:7) и Истборне (трава, 1:6, 7:6, 4:6).

Севастова, занимающая 56-е место в рейтинге WTA, ни разу не проходила дальше второго круга на Wimbledon. Ее самый успешный шлем – US Open, где в 2018 году она играла в полуфинале.

Напомним, на старте Wimbledon Костюк обыграла бывшую четвертую ракетку мира Кики Бертнес. Эта победа стала первой для украинки в основе британского Шлема. После матча Костюк предугадала, что ее следующей соперницей станет Севастова.

Сергей Остапенко
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Теги

Марта Костюк Анастасия Севастова Wimbledon

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